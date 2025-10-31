Έντονη είναι το τελευταίο διάστημα η έξαρση που παρατηρείται στα κρούσματα της γρίπης και κορονοϊού με αποτέλεσμα στις υγειονομικές αρχές να έχει σημάνει συναγερμός.

«Καλό είναι όταν έχουμε κάποια απλά συμπτώματα, δεν χρειάζεται να έχουμε πυρετό για να ξεκινήσουμε… θα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις ένα δύο τεστ να δεις τι γίνεται, γιατί ο πυρετός μπορεί να έρθει μετά από δύο μέρες. Έτσι προλαβαίνεις τη μετάδοση» επεσήμανε σχετικά το πρωί της Παρασκευής 31/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρος ΟΕΓΝΕ αναφερόμενη στο πότε θα πρέπει να κάνουμε τεστ.

«Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει το εμβόλιο δεν θα περάσει ή κορoνοϊό ή γρίπη»

«Όσον αφορά τον Covid, οι οδηγίες που δόθηκαν από την επιτροπή είναι οι εξής: ομάδες υψηλού κινδύνου θα κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο και όσοι είναι πάνω από 75 με τα υποκείμενα νοσήματα που υπάρχουν, θα πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση και μετά από έξι μήνες και τη δεύτερη» επεσήμανε.

«Οι άνω των 64 θα πάρουν και τα αντιιικά φάρμακα αμέσως σε συνεννόηση με τον προσωπικό τους γιατρό» εξήγησε η Ματίνα Παγώνη.

«Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει το εμβόλιο δεν θα περάσει ή κορoνοϊό ή γρίπη. Θα μπορέσει να βελτιώσει τα συμπτώματά του, δηλαδή δεν θα είναι μία πολύ βαριά κατάσταση, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις» δήλωσε κλείνοντας,