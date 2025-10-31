Στο νοσοκομείο Χανίων έχει μεταφερθείς ένας οδηγός αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της Παρασκευής 31/10 τραυματίστηκε σε τροχαίο στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και όπως μεταδίδει το creta24.gr ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τοίχο σπιτιού.

Στο σημείο του τροχαίου επικράτησε αναστάτωση και άμεσα επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες