Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο επιχειρησιακό πλάνο της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο κέντρο της Αθήνας. Το σχέδιο καταστρώθηκε μετά από περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία προκάλεσαν συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με το πώς οφείλουν οι πολίτες να συμπεριφέρονται κοντά στο μνημείο, σε συνάρτηση βέβαια με το νέο νομοθέτημα που ορίζει ποιοι φορείς αναλαμβάνουν την προστασία και συντήρησή του.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αυξημένη παρουσία αστυνομικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Θα υπάρχουν περιπολίες πεζών αστυνομικών που θα παρακολουθούν τον χώρο διαρκώς, προκειμένου να αποτρέπουν εγκαίρως οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί ακατάλληλη ή θα προκαλούσε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Παράλληλα, θα υπάρχουν ομάδες ασφαλείας που θα επιτηρούν ευρύτερα την περιοχή και θα επεμβαίνουν όταν χρειάζεται. Οι συγκεκριμένες ομάδες, μάλιστα, θα έχουν συνεργασία με την ΥΑΒΕ, την Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας τοποθετείται ως υπεύθυνος συντονιστής για όλη την περιοχή του μνημείου, ο οποίος, εκτός από τα καθαρά υπηρεσιακά του καθήκοντα, θα έχει και τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος πολίτης έχει απορίες, χρειάζεται βοήθεια ή προκύψει κάποια ένταση, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να εξηγήσει, να συμβουλέψει και να αποφορτίσει την κατάσταση πριν οδηγηθεί σε παρεξηγήσεις. Ο στόχος είναι οι παρεμβάσεις να γίνονται με ηρεμία και διάλογο, και όχι με αντιπαράθεση. Αυτή είναι η εντολή που έχει δοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει και το τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ξαφνικό γεγονός, όπως μια αυθόρμητη συγκέντρωση, μια διαμαρτυρία ή ένα περιστατικό που απαιτεί μεγαλύτερη ετοιμότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί γρήγορα στον χώρο μια ομάδα περίπου είκοσι αστυνομικών με πλήρη εξοπλισμό, οι οποίοι θα μπορούν να δράσουν ως «πρώτοι ανταποκριτές», θα λέγαμε. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά άμεσα, πριν εξελιχθούν ή δημιουργήσουν αναταραχή. Η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζει ότι το σχέδιο εφαρμόζεται με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τον χώρο. Στόχος δεν είναι η πρόκληση πίεσης στους πολίτες, αλλά η προστασία του μνημείου τόσο ως ιστορικού τόπου όσο και ως σημείου συμβολισμού για τους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων στρατιωτών. Υπογραμμίζεται πως η αστυνόμευση θα είναι διακριτική, αλλά σταθερή και αποτελεσματική.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το μήνυμα είναι σαφές: το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ιερός χώρος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για δράσεις που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα του. Συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, αλλά και πιο «χαλαρές» προσωπικές δραστηριότητες, όπως το κάπνισμα ή το παίξιμο μουσικής με κιθάρα, δεν θεωρούνται συμβατές με τον σεβασμό που επιβάλλεται στον χώρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο θέμα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο χώρος αυτός δεν είναι για τσιγαράκια και κιθάρες». Υπογράμμισε ότι η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε ήταν αναγκαία ώστε να υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για το τι επιτρέπεται και τι όχι γύρω από το μνημείο. Όπως είπε, «η Αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο», προσθέτοντας ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο χώρος, κάτι που προκαλούσε σύγχυση.

Με το νέο πλαίσιο και την ενισχυμένη παρουσία των αστυνομικών, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι το μνημείο αποτελεί σημείο εθνικής μνήμης που πρέπει να προστατεύεται. Πρόκειται για έναν χώρο όπου χιλιάδες πολίτες, επίσημες αντιπροσωπείες, μαθητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο αποδίδουν τιμή στους πεσόντες. Γι’ αυτό και θεωρείται σημαντικό ο χώρος να διατηρεί την αξιοπρέπεια και την επισημότητά του.