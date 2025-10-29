Η Προεδρία της Δημοκρατίας, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλήρη αντικατάσταση όλων των φυλακίων της Προεδρικής Φρουράς με καινούργια, κατασκευασμένα αυτή τη φορά από ξύλο εμποτισμένο με ειδικές πυρίμαχες ύλες που τα καθιστούν πρακτικά άκαυστα. Η πρωτοβουλία αυτή θα αφορά συνολικά επτά φυλάκια, όσα δηλαδή κι αυτά που υπάρχουν σήμερα: τρία μπροστά από το πολυσυζητημένο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων (δύο για τους εύζωνες και ένα για τον επιβλέποντα λοχία), τρία στο Προεδρικό Μέγαρο και ένα στην είσοδο της Προεδρικής Φρουράς, επί της οδού Ηρώδου του Αττικού.

Η αντικατάσταση πραγματοποιείται με δαπάνες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την τοποθέτηση των νέων κατασκευών.

Τα φυλάκια που θα τοποθετηθούν διατηρούν την παραδοσιακή αισθητική που χαρακτηρίζει την εικόνα των ευζώνων, ωστόσο η κατασκευή τους είναι πλέον σύγχρονη και πιο ανθεκτική.

Το ξύλο από το οποίο φτιάχνονται έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχει σε φωτιά και σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να προστατεύει καλύτερα τους τσολιάδες από τις καιρικές συνθήκες. Η επιλογή αυτή έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς τα φυλάκια υπέφεραν από φθορές λόγω του χρόνου, της υγρασίας και της έκθεσης στα στοιχεία της φύσης. Παράλληλα όμως, η χρήση πυρίμαχου υλικού εξασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτά που είχαν σημειωθεί την περίοδο των μνημονίων, όταν «αγανακτισμένοι» διαδηλωτές είχαν προπηλακίσει στους εύζωνες και είχαν πυρπολήσει τα φυλάκια τους μπροστά από τη Βουλή, προκαλώντας έντονη κατακραυγή και εικόνες που πλήγωσαν την εικόνα του κράτους.

Θυμίζουμε ότι για παράδειγμα τον Μάιο του 2017 κουκουλοφόροι έριξαν βόμβες μολότοφ στο κουβούκλιο της σκοπιάς των ευζώνων, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, με αποτέλεσμα αυτό να πάρει αμέσως φωτιά. Αντιστοίχως τον περασμένο Φεβρουάριο, στην επέτειο των δύο ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε μολότοφ μέσα στο φυλάκιο που έγινε παρανάλωμα του πυρός. Νωρίτερα οι τσολιάδες είχαν απομακρυνθεί και είχαν βρει καταφύγιο εντός του Κοινοβουλευτικού Μεγάρου.

Η απόφαση που έλαβε τώρα η Προεδρία της Δημοκρατίας υπό τον αρχηγό του κράτους Κώστα Τασούλα, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σχετίζεται με την προστασία ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας και των ανθρώπων που το υπηρετούν. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη και τιμά όλους τους Έλληνες που έπεσαν στο πεδίο της μάχης υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, με τη χαρακτηριστική τους στολή και τη λιτή στάση μπροστά από το Μνημείο, ενσαρκώνουν τη συνέχεια της ιστορικής μνήμης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η εικόνα τους αποτελεί για εκατομμύρια Έλληνες και επισκέπτες της χώρας σύμβολο πειθαρχίας, σεβασμού και σταθερότητας, μεταφέρεται δε σε όλο τον κόσμο μέσα από τις φωτογραφίες που τραβάνε καθημερινά εκατοντάδες, ενίοτε και χιλιάδες τουρίστες που παρακολουθούν την αλλαγή βάρδιας των ευζώνων.

Πέρα από την πρακτική σημασία, το έργο αυτό φέρει και μια ισχυρή θεσμική διάσταση. Η ανάληψη του κόστους από την Προεδρία της Δημοκρατίας υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των θεσμών και των συμβόλων του ελληνικού κράτους. Όπως τονίζεται από την Ηρώδου Αττικού, δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική παρέμβαση, αλλά για μια κίνηση που δείχνει σεβασμό προς τους ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά και προς τους επισκέπτες που σταματούν κάθε μέρα για να αποτίσουν φόρο τιμής ή να παρακολουθήσουν την αλλαγή φρουράς. Παράλληλα, η επιλογή των πυρίμαχων υλικών έχει και μια περιβαλλοντική διάσταση, καθώς μειώνει την ανάγκη για συχνές αντικαταστάσεις και συντηρήσεις, ενώ εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα φυλάκια.

Τέλος, να σημειωθεί ότι πι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της αρχικής αισθητικής ώστε τα νέα φυλάκια να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον του Μνημείου και να μην αλλοιώνουν τη χαρακτηριστική εικόνα του Συντάγματος, ενός από τα πιο φωτογραφημένα τοπόσημα της πρωτεύουσας.