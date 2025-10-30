Οι λίγες νεφώσεις και η αυξημένη υγρασία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 30/10. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο ενώ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι περισσότερες, ενώ αναμένονται αυξημένες τιμές υγρασίας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-23, στα Επτάνησα από 10 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.