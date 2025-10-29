Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αβραάμ, Αβραμία

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος

Μελίνα

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα

Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος, Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η οσιομάρτυς, καταγόταν από την αριστοκρατική Ρώμη του 3ου αιώνα και διακρίθηκε για την πίστη και την αρετή της. Αφού οι πλούσιοι γονείς της απεβίωσαν, μοίρασε την περιουσία στους φτωχούς και επέλεξε τον μοναχικό βίο σε ηλικία είκοσι ετών, υπό τη φροντίδα της γερόντισσας Σοφίας. Η ζωή της ήταν γεμάτη ασκητικούς κόπους, προσευχή και αληθινή αφοσίωση στο Χριστό. Με τις αρετές και τη γενναιότητά της προσείλκυε το φθόνο των ειδωλολατρών, που τη συκοφάντησαν ως οπαδό του Χριστού.

Συνελήφθη από τον ηγεμόνα Πρόβο και, όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, βασανίστηκε φρικτά: τη μαστίγωσαν, την έβαλαν σε αναμμένα κάρβουνα, της έκοψαν τους μαστούς και της ξερίζωσαν τα νύχια, αλλά δεν λύγισε στην πίστη της. Τελικά αποκεφαλίστηκε, λαμβάνοντας τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 29 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντάς την ως πρότυπο παρθενίας, δύναμης και ακλόνητης πίστης ενάντια σε κάθε πειρασμό και απειλή.

