Πολύ καλός αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 29/10 ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα και άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 20, στη Θεσσαλία από 5 έως 21-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19-21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 11 έως 20-22, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 10 έως 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19-20 βαθμούς.