Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αξό του δήμου Μυλοποτάμου, όταν ένας 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση του σε κτίριο όπου εκτελούσε εργασίες.

Ο άνδρας έκανε εργασίες σε κτίσμα, όταν τμήμα της οροφής υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, σύμφωνα με τις πληροφορίες του creta24.gr.

Ο 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και, παρά την άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο ήταν ήδη νεκρός.

Σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, νωρίς το μεσημέρι ο άνδρας έπεσε στο κενό, λόγω της κατάρρευσης της ταράτσας, από ύψος περίπου 10 μέτρων. Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το διπλανό χωριό Γαράζο και τα Ανώγεια, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και την 3η ΕΜΑΚ, με συνολικά 12 διασώστες. Ο άνδρας ανασύρθηκε και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Οι Αρχές εξετάζουν και διερευνούν τους λόγους της κατάρρευσης και του εργατικού ατυχήματος.