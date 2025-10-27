Οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 27/10 ενώ άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές βροχές αναμένονται στη συνέχεια σε Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23, στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25, στις Κυκλάδες από 18 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, όπου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι και ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ, ενώ μετά το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.