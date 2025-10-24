Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια και οι φίλοι της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από μαγαζί στο Γκάζι, έπειτα από βραδινή έξοδο με την παρέα της. Οι Αρχές ερευνούν αν ο θάνατός της συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ φίλοι της μιλούν και δίνουν τις δικές τους εκδοχές για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Η 16χρονη βρισκόταν στο Γκάζι με φίλους της, σε βραδινή έξοδο που ξεκίνησε από νωρίς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη ήταν η μικρότερη της παρέας και όλοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Το τελευταίο ποτό που φέρεται να ήπιε ήταν βότκα, μέσα στο κλαμπ της περιοχής.

Λίγα λεπτά αργότερα, βγήκε έξω νιώθοντας αδιαθεσία και κατέρρευσε στον δρόμο, έξω από το κατάστημα. «Την είδαμε να πέφτει και το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν “σας αγαπώ”», περιέγραψε φίλος της στο Mega.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο πατέρας της, συντετριμμένος, δήλωσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει γίνει. Δεν γνωρίζω αν ήταν από το αλκοόλ, δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου».

Τι λένε φίλοι της 16χρονης για το μοιραίο βράδυ στο Γκάζι

Γείτονες της οικογένειας περιγράφουν τους γονείς της ως «μια εξαιρετική οικογένεια», ενώ η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από τον ξαφνικό χαμό του κοριτσιού.

Φίλος της 16χρονης κατέθεσε πως η παρέα είχε ξεκινήσει από νωρίς: «Πήγαμε σε κάβα, πήραμε ένα μπουκάλι αλκοόλ και καθίσαμε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Μετά πήγαμε σε ένα κλαμπ, ήπιαμε κι εκεί ποτό. Εκείνη είπε πως δεν αισθάνεται καλά, βγήκε έξω και έπεσε. Τότε καλέσαμε το ΕΚΑΒ».

Ένας 24χρονος φίλος της περιέγραψε ότι γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα πήγε να συναντήσει την παρέα: «Η 16χρονη ήταν μαζί με δύο κοπέλες, 18 και 19 ετών. Είχαν πιει, αλλά δεν έδειχναν να έχουν πρόβλημα στο βάδισμα. Καθίσαμε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και μετά από μια μικρή αντιπαράθεση μεταξύ της 16χρονης και της 19χρονης, η ανήλικη έκανε μια απότομη κίνηση προς τα πίσω, χτύπησε το κεφάλι της σε τζαμαρία και αμέσως έχασε τις αισθήσεις της. Άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα και καλέσαμε το ΕΚΑΒ».

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ενημέρωσαν τους φίλους της ότι η κατάστασή της ήταν κρίσιμη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως η κατανάλωση αλκοόλ ίσως να έπαιξε ρόλο στο τραγικό περιστατικό. Η κηδεία της τελέστηκε σε κλίμα οδύνης, ενώ στο σχολείο της έκαναν κατάληψη ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά τους, αλλά και ως διαμαρτυρία για τον τρόπο που η διεύθυνση του σχολείου αντιμετώπισε την τραγική απώλεια.