Τα πρόσκαιρα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 25/10 ενώ σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και πιθανώς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στα ανατολικά, σταδιακά όμως θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 25, στη Θεσσαλία από 13 έως 28, στην Ήπειρο από 15 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 12 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 23, στις Κυκλάδες από 18 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 και στην Κρήτη από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα στα δυτικά του τμήματα θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.