Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ) πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Δικαιοσύνη – Οικονομία – Ανάπτυξη» που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Ο Επικεφαλής του ΟΠΕΔ κ. Χρήστος Μπαξεβάνης αναφέρθηκε στον στόχο της επιστημονικής ημερίδας, το να φέρει σε διάλογο τη δικαστική εξουσία, την επιχειρηματική κοινότητα, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τους κοινωνικούς φορείς, του παραγωγικούς φορείς της χώρας, με σκοπό την εύρεση ρεαλιστικών λύσεων για την αναβάθμιση της Δικαιοσύνης.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο τέθηκε σε κίνηση «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης» μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα, προκειμένου η δικαιοσύνη να ανταποκρίνεται στις κρίσιμες απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία και κυρίως η ελληνική Οικονομία, ώστε «να υπάρξει ένα καθαρό σήμα στους διεθνείς επενδυτές». Περιέγραψε αναλυτικά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με τη νομοθετική μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη, την «αξιοποίηση» 1.000 δικαστών, την αλλαγή της πολιτικής δικονομίας, την μεταφορά δικαστηριακής ύλης προς τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές, τη διαμόρφωση κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, το νέο κληρονομικό δίκαιο, την ενίσχυση του σώματος δικαστικών υπαλλήλων και το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών.

Ακολούθησε συζήτηση με συντονίστρια τη δημοσιογράφο, νομικό, κα Ιωάννα Μάνδρου.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε με την επιτάχυνση, το τελευταίο διάστημα, των διαδικασιών στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης και αναφέρθηκε, πρώτον, στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η Δικαιοσύνη επηρεάζει την Οικονομία, δεύτερον, στη διεθνή εμπειρία και, τρίτον, στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας της Ελλάδας, που συμβάλλουν ενεργά στην ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην προστασία των συναλλασσόμενων. Δήλωσε, επίσης, ότι η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης αναμένεται να αποβεί βασικός συντελεστής στην οικονομική ανάπτυξη.