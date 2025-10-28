Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Νεφέλη

Βήλη, Βίλια

Ευνίκη, Ευνίκα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αβραάμ, Αβραμία

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος

Μελίνα

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Εθνική εορτή, Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και επέτειος του «ΟΧΙ»

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου τιμάται ως ξεχωριστή θεομητορική εορτή που σχετίζεται με την προστασία και την επέμβαση της Παναγίας σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές για τον ελληνισμό. Ιστορικά, η εορτή θεσπίστηκε με αφορμή το θαύμα που έγινε στη Μονή των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, κατά τη διάρκεια ολονύκτιας αγρυπνίας στον ναό, ο όσιος Ανδρέας ο διά Χριστόν Σαλός και ο μαθητής του Επιφάνιος είδαν την Παναγία να εισέρχεται μεγαλοπρεπώς, συνοδευόμενη από Αγίους και Αγγέλους, να προσεύχεται με δάκρυα και να απλώνει το μαφόριό της σαν σκέπη πάνω από τους πιστούς για να δηλώσει ότι τους προστατεύει.​

Η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του βυζαντινού κόσμου, συνδεδεμένο με τον Ακάθιστο Ύμνο και με πολιτικές και θρησκευτικές κρίσεις της αυτοκρατορίας. Η εορτή της Αγίας Σκέπης, στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε από την 1η Οκτωβρίου στην 28η Οκτωβρίου, για να συμπίπτει με την επέτειο του «ΟΧΙ» και να τιμάται η ιδιαίτερη προστασία της Παναγίας προς το έθνος κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, καθώς η «Υπέρμαχος Στρατηγός» θεωρήθηκε ότι εμψύχωσε και έσωσε τους μαχητές της Πίνδου.​

Η 28η Οκτωβρίου στην Ελλάδα σηματοδοτεί τη διπλή εορτή: αφενός, την εθνική επέτειο του αγώνα και του ηρωισμού του λαού απέναντι στον φασισμό, αφετέρου, την εκκλησιαστική ευχαριστία προς τη Θεοτόκο για τη θαυματουργική προστασία της στην πιο κρίσιμη σύγχρονη στιγμή της εθνικής ιστορίας.

