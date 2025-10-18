Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Αστάθεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με νεφώσεις και βροχοπτώσεις που από το απόγευμα θα ενταθούν, κυρίως στα νότια και δυτικά. Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται καταιγίδες, ενώ στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια και λίγο χαμηλότερα στα βόρεια.

Αττική:

Νεφώσεις και βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι μεταβλητοί 3–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 15 έως 21°C.

Θεσσαλονίκη:

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία από 14 έως 20°C.

Μακεδονία – Θράκη:

Περιορισμένη αστάθεια με πρόσκαιρες βροχές.

Θερμοκρασία από 11 έως 21°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ήπειρος – Ιόνιο – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος:

Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, που θα ενταθούν από το απόγευμα με πιθανές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Θερμοκρασία από 14 έως 22°C (στην Ήπειρο 10–17°C).

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος:

Νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Άνεμοι βορειοανατολικοί 3–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 13 έως 23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη:

Νεφώσεις που θα πυκνώσουν, κυρίως στην Κρήτη μετά το μεσημέρι.

Θερμοκρασία από 19 έως 25°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα:

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιο έντονες στα βόρεια.

Θερμοκρασία από 17 έως 25°C.