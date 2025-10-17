Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10/25) στη διασταύρωση Αγράφων και Μεγάλου Αλεξάνδρου, έξω από το Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα εμπλεκόμενα οχήματα κινούνταν στα αντίθετα ρεύματα επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν αυτό που κατέβαινε την οδό θέλησε να στρίψει αριστερά.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οδηγοί και των δύο οχημάτων και προληπτικά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.