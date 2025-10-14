Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης

Οι Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος ήταν μάρτυρες της χριστιανικής πίστης στη Δύση, που έζησαν κατά τους πρώτους αιώνες και τιμώνται ιδιαίτερα στις 14 Οκτωβρίου. Ο Ναζάριος γεννήθηκε από χριστιανούς γονείς στη Ρώμη και ήδη από νεαρή ηλικία ξεχώριζε για την αγνότητα και το ζήλο του για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Περιόδευσε σε διάφορες περιοχές, διαδίδοντας το μήνυμα του Χριστού και διαμοιράζοντας τα υπάρχοντά του στους φτωχούς. Στο Μιλάνο γνώρισε και συνεργάστηκε με τους αδελφούς Προτάσιο και Γερβάσιο, οι οποίοι διακρίνονταν επίσης για την πίστη και τη γενναιότητά τους. Ο Κέλσιος ήταν ένας νεαρός που έγινε μαθητής του Ναζαρίου. Οι τέσσερις συνελήφθησαν λόγω της χριστιανικής τους ιδιότητας, υπέστησαν μαρτύρια και αποκεφαλίστηκαν από τον ηγεμόνα Αννουλίνο στο Μιλάνο, χωρίς να καταφέρουν να τους κλονίσουν στην πίστη τους. Αποτελούν παραδείγματα πνευματικής γενναιότητας και ακλόνητης αφοσίωσης στον Χριστό.

