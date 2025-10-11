Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί του Σαββάτου 11/10 στον Βόλο. Όχημα τύπου κλούβα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα, στο ύψος της Ιωλκού, περιοχή που είχε πληγεί από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως και οι λόγοι για τους οποίους οι δύο επιβαίνοντες — ένας άνδρας, που φέρεται να ήταν ο οδηγός, και μία γυναίκα, η συνοδηγός — τραπήκαν σε φυγή μετά το περιστατικό.

Οι επιβάτες μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν ενώ στο σημείο είχε σπεύσει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο στο όχημα.

Η Τροχαία Βόλου συνεχίζει την έρευνα για την ακριβή αιτία της εκτροπής και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.