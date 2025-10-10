Το Ίδρυμα Vodafone ανακοινώνει την επίτευξη ενός φιλόδοξου και σημαντικού κοινωνικού στόχου, τη βελτίωση της ζωής 300 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως έως το τέλος του 2025.

Από τον Απρίλιο του 2016 έως σήμερα, το Ίδρυμα έχει καταφέρει να βελτιώσει τις ζωές περίπου 305,6 εκατομμυρίων ατόμων, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, έργων και δράσεων που υλοποιεί είτε απευθείας, είτε μέσω συνεργασιών με τοπικά ιδρύματα και οργανισμούς ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 91,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επωφεληθεί άμεσα, ενώ πάνω από 214 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει έμμεση υποστήριξη μέσα από τις δράσεις του Ιδρύματος.

Η επίτευξη αυτού του σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Ιδρύματος Vodafone με ένα ευρύ φάσμα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κυβερνήσεων, διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και τοπικών φορέων. Μέσω αυτών των συνεργασιών, το Ίδρυμα επεκτείνει και ενισχύει τα προγράμματά του, δημιουργώντας ουσιαστικά και μακροχρόνια αποτελέσματα για τις κοινότητες που υποστηρίζει.

Το Ίδρυμα Vodafone συνεχίζει με αφοσίωση την αποστολή του να αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Connecting For Good

Με όχημα τη φράση Connecting For Good, το Ίδρυμα Vodafone εστιάζει στη χρήση της τεχνολογίας για να δημιουργήσει έναν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο όπου όλοι μπορούν να προοδεύσουν. Αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των συνεργασιών, της έρευνας και της δέσμευσης των εργαζομένων για να προωθήσει βιώσιμες αλλαγές.

Για να ενισχύσει τον αντίκτυπό του, το Ίδρυμα φέτος βελτιστοποίησε τις δραστηριότητές του ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κοινότητες με τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι το Ίδρυμα επικεντρώνεται πλέον στη στόχευση τριών βασικών προκλήσεων: στην προώθηση της ένταξης μέσω της ψηφιακής μάθησης, στην αντιμετώπιση της κακοποίησης, και στην υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης.

Το Ίδρυμα της Vodafone στην Ελλάδα

Την περίοδο 2024 – 2025, το Ίδρυμα Vodafone ωφέλησε, άμεσα και έμμεσα, σχεδόν 1.000.000 συνανθρώπους μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή του στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αυτό το διάστημα στο ευρύ φάσμα δραστηριότητας του Ιδρύματος, από τη γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών με τον κόσμο των επιστημών STEM, έως την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας μέσω της εφαρμογής και ιστοσελίδας Bright Sky και τη χαρτογράφηση του πολύτιμου οικοσυστήματος των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, είχαν ως κοινό παρονομαστή την ισχυρή πίστη στη δύναμη της τεχνολογίας για κοινωνική ευημερία και βιωσιμότητα.