Πολύ καλός αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 10/10 να είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη τοπικά θα είναι ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία και βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 6 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22-23 βαθμούς.