Νέα στοιχεία αναφορικά με την πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για «απόλυτα ασφαλής και προβλεπόμενη πτήση». Την ίδια στιγμή οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με βαριά κατάγματα στα πόδια και τη μέση στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο συναγερμός στην αεροπορική βάση Τατοΐου ήχησε λίγο πριν τις 11:00 την Τετάρτη 8/10 όταν ένα διθέσιο μονοκινητήριο αεροσκάφος P2002 της Σχολής Ικάρων έκανε «touch & go»προσέκρουσε στο έδαφος.

Η ανακοίνωση της Αεροπορίας ανέφερε ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια που οδήγησαν το αεροσκάφος στο έδαφος. Είτε ριπή ανέμου, είτε λάθος χειρισμού, είτε κάποια μηχανική βλάβη.

Για το περιστατικό μίλησε το πρωί της Πέμπτης 9/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Αντιπτέραρχος ε.α. Ιωάννης Βαμβάκος.

«Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε γιατί το αεροσκάφος αυτό είναι διθέσιο εκπαιδευτικό, καινούριο, το έχουμε 5-6 χρόνια, είναι αεροσκάφη απόλυτα ασφαλή, αρχικού σταδίου εκπαίδευσης ιταλικής κατασκευής.

Οι δύο ιπτάμενοι, έμπειροι εκπαιδευτές και οι δύο, έκαναν πτήση αξιολόγησης πάνω από το Τατόι και έκαναν προβλεπόμενη άσκηση. Η αποστολή του αεροσκάφους είναι για εκπαίδευση», είπε.

«Απογειώθηκε, πήγε στα 1.200 πόδια, έκανε την εικονική άσκηση «κράτηση κινητήρα». Δεν σβήνεις τον κινητήρα σαφώς, χαμηλώνεις πολύ και λίγο πριν την επαφή με τον διάδρομο, ξαναβάζεις τον κινητήρα μπροστά και συνεχίζεις κανονικά. Στο σημείο όπου οι δύο ιπτάμενοι επιχείρησαν να βάλουν τον κινητήρα μπροστά στο 100% ή ο κινητήρας δεν άκουσε ή είχαμε κάποια αστοχία ή είναι κάτι που θα το βρεθεί η επιτροπή διερεύνησης.

Ευτυχώς, έχουμε τους δύο ιπτάμενους αρτιμελείς με κάποια μικρά προβλήματα υγείας, θα δώσουν κατάθεση και θα δούμε τι συνέβη. Έχουμε το αεροσκάφος ολόκληρο, σπασμένο βέβαια και δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, έχουμε τις μαρτυρίες για να καταλήξουμε στο συμπέρασμά το τι συνέβη» επεσήμανε.