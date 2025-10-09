Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο δεν είναι κάποια γνωστή γιορτή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία

Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία ήταν αδέλφια από τη Νικομήδεια που έζησαν στα χρόνια των σκληρών διωγμών κατά των χριστιανών επί του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού, γύρω στο 296 μ.Χ. Ο Ευλάμπιος, προσπαθώντας να προμηθεύσει τρόφιμα για χριστιανούς που κρύβονταν στο βουνό, συνελήφθη από ειδωλολάτρες. Ομολόγησε με θάρρος την πίστη του, αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και δια προσευχής συνέτριψε το άγαλμα του θεού Άρη. Οι βασανισμοί του ήταν σκληροί, και τότε εμφανίστηκε η αδελφή του Ευλαμπία, η οποία παρακάλεσε να συμμαρτυρήσει μαζί του. Τους έριξαν μαζί σε καζάνι με βραστό νερό, αλλά δια θαύματος παρέμειναν αβλαβείς. Η πίστη τους έφερε στον Χριστιανισμό διακόσιους ειδωλολάτρες στρατιώτες, που επίσης μαρτύρησαν μαζί τους. Ο Ευλάμπιος αποκεφαλίστηκε και η Ευλαμπία πέθανε λίγο πριν την αποκεφαλίσουν. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 10 Οκτωβρίου ως παράδειγμα αδελφικής αγάπης, θάρρους και ομολογίας.

