Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της και στην Αττική, με βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα προκαλούν δυσχέρεια στους δρόμους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα.

Σήμερα, αναμένονται καταιγίδες σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από την Πέμπτη.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους.