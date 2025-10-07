Με λαμπρότητα γιόρτασαν οι Καθολικοί της Αθήνας τη μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, του «φτωχούλη του Θεού». Κεντρικό σημείο των εορτασμών ήταν ο ιστορικός ναός του Αγίου Φραγκίσκου στην οδό Αγίων Αναργύρων, στη μικρή, ομώνυμη πλατεία.

Από το απόγευμα του Σαββάτου (4 Οκτωβρίου) πλήθος πιστών αλλά και κάτοικοι της γειτονιάς άρχισαν να συρρέουν στην πλατεία, μπροστά από το χαρακτηριστικό άγαλμα του Αγίου που φέρει την επιγραφή «ο φτωχούλης του Θεού», για να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις. Το αποκορύφωμα των εορτασμών ήταν η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, της οποίας προΐστατο ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών π. Θεόδωρος Κοντίδης, ενώ συλλειτούργησε και ο εφημέριος της ενορίας, π. Τζούλιο Γκραμένια.

Αμέσως μετά ακολούθησε η περιφορά της εικόνας του Αγίου Φραγκίσκου στους γύρω δρόμους, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την επιστροφή της πομπής στην πλατεία, όπου άναψε η «Φλόγα της Ειρήνης» μπροστά από τον ναό.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών, Θεόδωρος Κοντίδης, αναφέρθηκε τόσο στη σημασία του Αγίου Φραγκίσκου όσο και στον ιδιαίτερο δεσμό της ενορίας με την τοπική κοινωνία.

«Ο Άγιος Φραγκίσκος είναι μία μορφή η οποία με τίποτα στα χέρια, άφησε ένα τέτοιο μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία και στον πολιτισμό. Μόνο με το σθένος, με την πίστη του, με τον ενθουσιασμό του, με το βάθος της ζωής του, άφησε ένα τόσο σημαντικό έργο», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, προσθέτοντας πως ο Άγιος άφησε ως παρακαταθήκη «την προσοχή προς το περιβάλλον και την αγάπη προς τα μικρά πράγματα μέσα στον κόσμο και μέσα στη φύση».

Η αρμονική συνύπαρξη Καθολικών και Ορθοδόξων στη γειτονιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αρμονική συνύπαρξη των κοινοτήτων στην περιοχή. «Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μία αίσθηση της γειτονιάς. Η καθολική ενορία και οι πατέρες που μένουν εδώ έχουν μια οικειότητα και μια καλή σχέση με τη γειτονιά, με την Ορθόδοξη Εκκλησία και με τις δημόσιες αρχές», σημείωσε. Όπως εξήγησε, η ενορία του Αγίου Φραγκίσκου «έχει μια τόσο καλή σχέση με την τοπική εδώ ενορία των Αγίων Αναργύρων. Οι πατέρες γνωρίζονται, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και μια οικειότητα. Είναι κάτι καλό για την περιοχή και τη συνοικία, είναι ένας πλούτος».

Ποιος ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης

Γνωστός και ως «ο φτωχούλης του Θεού», ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης (γεννημένος ως Giovanni di Pietro di Bernardone το 1181/1182) υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές μορφές του Χριστιανισμού. Γιος ενός πλούσιου εμπόρου υφασμάτων, έζησε μια νεότητα γεμάτη ανέσεις και διασκεδάσεις, ονειρευόμενος τη δόξα στο πεδίο της μάχης. Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν, σε ηλικία 19 ετών, αιχμαλωτίστηκε στον πόλεμο μεταξύ Ασίζης και Περούτζια και παρέμεινε φυλακισμένος για έναν χρόνο. Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με μια βαριά ασθένεια και μια σειρά από οράματα, τον οδήγησε σε μια βαθιά πνευματική μεταστροφή.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στον ναό του Αγίου Δαμιανού, όταν άκουσε τον Εσταυρωμένο να του ζητά: «Φραγκίσκο, πήγαινε και ανακαίνισε την εκκλησία μου». Αποφασισμένος να ακολουθήσει το θείο κάλεσμα, ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα του, αποκηρύσσοντας δημόσια την περιουσία του και αφιερώνοντας τη ζωή του στην απόλυτη φτώχεια. Ξυπόλυτος και ντυμένος με έναν απλό χιτώνα, άρχισε να κηρύττει την ειρήνη, την αγάπη για όλα τα πλάσματα της φύσης και την επιστροφή στην απλότητα του Ευαγγελίου.

Σύντομα, η διδασκαλία του προσέλκυσε τους πρώτους μαθητές, με τους οποίους ίδρυσε το Τάγμα των Φραγκισκανών, λαμβάνοντας την έγκριση του Πάπα Ιννοκέντιου Γ’ το 1209. Παράλληλα, ενέπνευσε την Αγία Κλάρα να ιδρύσει το γυναικείο τάγμα των «Φτωχών Κυριών» (Κλαρισσών). Το 1224, κατά τη διάρκεια προσευχής στο όρος La Verna, έλαβε τα στίγματα, τα σημάδια των πληγών του Χριστού, η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση στην ιστορία της Εκκλησίας. Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 1226 και ανακηρύχθηκε Άγιος μόλις δύο χρόνια αργότερα.