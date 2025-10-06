Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Θωμάς, Τομ, Θωμαή

Ερωτηίς, Ερωτηίδα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Θωμά του Αποστόλου, Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου

Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού και καταγόταν από φτωχή οικογένεια στην Ιουδαία. Το όνομά του σημαίνει «δίδυμος» και αρχικά ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Ο Θωμάς διακρίθηκε για τον ένθερμο χαρακτήρα του, ενώ είναι γνωστός για τη στιγμή της αμφιβολίας του σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού, όταν δήλωσε «ἐὰν μὴ ἴδω… οὐ μὴ πιστεύσω», για να πιστέψει τελικά όταν άγγιξε τις πληγές του αναστημένου Κυρίου. Μετά την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Θωμάς ακολούθησε την εντολή του Χριστού «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» και μετέβη σε μακρινές χώρες, ξεκινώντας τη ιεραποστολική του δράση στην Περσία και πρωτίστως στην Ινδία, όπου βάπτισε πολλούς ειδωλολάτρες στον Χριστιανισμό. Κατά την παράδοση, θαυματούργησε, θεράπευσε αρρώστους, βάπτισε μέλη βασιλικών οικογενειών, θεμελιώνοντας έτσι τον χριστιανισμό στην περιοχή. Ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός: συνελήφθη και θανατώθηκε με λογχισμό στην πόλη Μιλαπόρ της Ινδίας από εντολή του τοπικού βασιλιά Μίσδιου. Το λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και τμήματά του υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Πάτμο και την Ορτόνα της Ιταλίας. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου, ενώ οι παραδόσεις τον αναδεικνύουν ως παράδειγμα μετανοίας, αφοσίωσης και ιεραποστολικού ζήλου.

