Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο κτηνοτροφικός τομέας της χώρας, καθώς η ευλογιά απειλεί σοβαρά όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και το ίδιο το μέλλον των κτηνοτρόφων, όπως προειδοποιούν οι εκπρόσωποί τους.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό πίεσης και ανησυχίας, δύο πλευρές δρουν δυναμικά. Από τη μία, επιστήμονες και καθηγητές εργάζονται συστηματικά, προσφέροντας καθοδήγηση και εξειδικευμένες γνώσεις στους παραγωγούς, ώστε να εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα βιοασφάλειας. Από την άλλη, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη μέσα στις μονάδες και στα κοπάδια τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν την παραγωγή τους και να κρατήσουν ζωντανό τον κλάδο.

Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια, με διαφορετικές μάχες, που όμως έχει έναν κοινό στόχο: τη διατήρηση και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας απέναντι σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών.

«Δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα»

«Φτάνει πια η αδράνεια. Δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα», είπε ο κτηνοτρόφος και γραμματέας του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου «Bune Coop», Δημήτρης Παπαζιάκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την εξέλιξη των διαδικασιών ίδρυσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από την ευλογιά και την πανώλη.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Παπαζιάκας, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που πρωτοστάτησαν για την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, πρόκειται για έναν νέο φορέα που δημιουργείται έπειτα από διαρκή αιτήματα των ίδιων των κτηνοτρόφων. «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ίδρυσης του φορέα, συγκεντρώνουμε τα 21 απαραίτητα μέλη και προχωράμε οργανωμένα και αποφασιστικά».

«Αν και γνωστοποιήσαμε μόλις στις 29/9 την πρόθεσή μας για την ίδρυση του φορέα, τα τηλεφωνήματα πέφτουν ήδη βροχή για συμμετοχή σε αυτόν και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα δηλώνουν “παρών” στο εγχείρημά μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η ανάγκη ίδρυσης του συλλόγου προέκυψε από τα διαρκή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, εξαιτίας των επιπτώσεων των ζωονόσων, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων και η πανώλη, οι οποίες προκαλούν σοβαρές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο και εισόδημα. Ο Δημήτρης Παπαζιάκας τονίζει πως η διαχείριση των ζωονόσων πρέπει να γίνεται με διπλό γνώμονα: την προστασία της δημόσιας υγείας και του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και την οικονομική επιβίωση των κτηνοτρόφων, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης.

Τα βασικά αιτήματα του νέου φορέα

Επισημαίνοντας πως οι επιπτώσεις από τις ζωονόσους δεν είναι απλώς αριθμητικές απώλειες, αλλά πλήγματα σε ολόκληρες παραγωγικές μονάδες και οικογένειες που αγωνίζονται να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, ο ίδιος σημειώνει: «Χαμένα ζώα, απώλεια παραγωγής, καραντίνες, αυξημένα κόστη και μη ρεαλιστικές αποζημιώσεις, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τον κτηνοτροφικό κόσμο».

Οι κτηνοτρόφοι, μέσα από τον υπό σύσταση σύλλογο, ζητούν στήριξη που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κατάστασης που βιώνουν και οι διεκδικήσεις τους αφορούν: πλήρεις αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φυλή, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για τουλάχιστον 12-24 μήνες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών και κάλυψη του αυξημένου κόστους λόγω καραντίνας και αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας.

Παράλληλα, στις διεκδικήσεις του συμπεριλαμβάνονται τα εξής: αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων (γάλα, τυροκομικά, ζωοτροφές), ταχύτερη διαδικασία πληρωμής, με προκαταβολή 70% εντός 30 ημερών και εξόφληση μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών και διατήρηση γενετικού υλικού υψηλής αξίας καθώς και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την έκτακτη στήριξη των πληγέντων, όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλες χώρες.

«Η κτηνοτροφία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η αγροδιατροφική οικονομία της χώρας»

«Το πρόβατο έκανε τη φέτα – όχι η φέτα το πρόβατο», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαζιάκας θέλοντας να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της πρωτογενούς παραγωγής στη διατήρηση της ποιότητας και της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων. «Η κτηνοτροφία δεν είναι απλώς ένας κρίκος στην αλυσίδα, είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η αγροδιατροφική οικονομία της χώρας», επισημαίνει.

Απαντά, δε, στις αιτιάσεις που κατατίθενται για τον εμβολιασμό των ζώων, αλλά και την αγωνία που εκφράζονται από τις γαλακτοβιομηχανίες σε ό,τι αφορά την εξαγωγή της φέτας.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισημαίνει ότι ο νέος Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό και θεσμικό πυλώνα διεκδίκησης, με στόχο την ισότιμη μεταχείριση των κτηνοτρόφων, την άρση των αδικιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου. «Η πολιτεία καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός τομέα που δοκιμάζεται σοβαρά και να αποδείξει στην πράξη ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω», σημειώνει εμφατικά.

«Αν εφαρμοστούν τα μέτρα σοβαρά μπορούμε να δούμε περιορισμό στα κρούσματα»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ΕΜΛΝ) στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθηγητής Σπύρος Κρήτας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε: «Αν από σήμερα ξεκινήσει η σοβαρή υιοθέτηση και εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, μπορούμε πραγματικά να δούμε σημαντικό περιορισμό των κρουσμάτων ευλογιάς στη χώρα μας».

Όμως, όπως σπεύδει να επισημάνει: «Αν όμως συνεχίσουμε με χαλαρότητα και αδράνεια, τότε οδεύουμε σε αυστηρά μέτρα και πιθανόν σε τοπικά lockdowns, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: τεράστιες απώλειες για τους παραγωγούς, τα κοπάδια τους και τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας συνολικά». Καλεί, παράλληλα, σε συλλογική ανάληψη δράσης.

«Η βιοασφάλεια δεν είναι θεωρία, είναι πράξη επιβίωσης»

Εκφράζοντας την αγωνία του για την πορεία της κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την εξάπλωση της ευλογιάς στη χώρα μας, ο Σπύρος Κρήτας υπογραμμίζει: «Ως επιστήμονες, δεν περιμένουμε επιδοτήσεις, ούτε ανταλλάγματα. Είμαστε εδώ εθελοντικά, με μόνο σκοπό να προσφέρουμε τη γνώση, τον χρόνο και την εμπειρία μας για να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική κτηνοτροφία. Η βιοασφάλεια δεν είναι θεωρητική έννοια, είναι πράξη ευθύνης και στις σημερινές συνθήκες, είναι πράξη επιβίωσης», υπογραμμίζει.

Έτσι, συνεπεία της σημαντικής εξάπλωσης κρουσμάτων ευλογιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το ΕΜΛΝ του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ απευθύνει κατεπείγουσα πρόσκληση σε όλους τους επαγγελματίες της αιγοπροβατοτροφίας για τη συμμετοχή τους στο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Βιοασφάλειας (ΕΕΕΒ), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 12:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Ο σχετικός σύνδεσμος συμμετοχής είναι:

https://authgr.zoom.us/j/93249031864 και το Meeting ID: 932 4903 1864.

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει ατομικά από προσωπικό υπολογιστή ή κινητό (προτείνεται), ή ομαδικά σε δημόσιο χώρο, με τήρηση των βασικών μέτρων βιοασφάλειας. «Ο κτηνοτροφικός κλάδος χρειάζεται άμυνα», επισημαίνει ο Σπύρος Κρήτας, και τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι το «όπλο».