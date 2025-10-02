Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την επέμβαση του Ισραήλ στον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla», ο οποίος είχε ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, πανό και πλακάτ που καταδίκαζαν την επιχείρηση των ισραηλινών αρχών και ζητούσαν τον τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας, καθώς και την άμεση απελευθέρωση των επιβατών του στολίσκου.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από φιλοπαλαιστινιακές συλλογικότητες, αντιπολεμικές οργανώσεις και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και παρεμπόδιση αποστολής με καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Η διαμαρτυρία ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι τα σκάφη του στολίσκου αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο και ότι όλοι οι επιβάτες –ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες– θα απελαθούν σύντομα στην Ευρώπη.

Ο στολίσκος, που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, περιλάμβανε περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες εθελοντές και ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.