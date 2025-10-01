Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας οργάνωσαν σήμερα το Εργατικό Κέντρο της πόλης, σωματεία και συνδικάτα, με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, μαθητές, φορείς κ.ά. Επίσης, συμμετείχε και η δημοτική Αρχή της Πάτρας.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, «απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβής, που αντιστοιχούν στο σήμερα, απαιτούμε 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας».

Ακόμη, σημειώνεται ότι «απαιτούμε ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, καθώς και λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία».

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.