Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σκόπελο, στο ύψος του Στάφυλου. Ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πίσω επιβάτη, ενός νεαρού άνδρα που εργαζόταν στο νησί για τη θερινή περίοδο.

Στο όχημα βρίσκονταν επίσης ο οδηγός και ο συνοδηγός, και οι δύο από τη Σκόπελο, οι οποίοι τραυματίστηκαν και αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, σύμφωνα με το sporadesnews.gr.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει θλίψη στο νησί, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.