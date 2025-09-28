Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στη Δυτική Ελλάδα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα και να διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του δελτίου, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα πλήξουν με ιδιαίτερη ένταση τις ακόλουθες περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας:

Ιόνιο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Πελοπόννησος/Δυτική Στερεά: Οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας

Επιπλέον, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση και στις εξής περιοχές:

Ιόνιο: Λευκάδα

Πελοπόννησος: Μεσσηνία

Ήπειρος: Νομοί Άρτας και Πρέβεζας

Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών αυτών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας μέχρι την εκτόνωση της κακοκαιρίας.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.