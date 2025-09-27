Θέμα χρόνου είναι πλέον η εγκατάσταση 388 καμερών για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή παραβάσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ της Απογευματινής, έχουν επιλεχθεί 100 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, από τα οποία οι κάμερες θα εντοπίζουν οχήματα που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη. Το εγχείρημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο οδικής ασφάλειας, με στόχο την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την 24ωρη επιτήρηση επικίνδυνων σημείων.

Η επιλογή των σημείων όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες έγινε έπειτα από εισηγήσεις της Τροχαίας και στη βάση των επίσημων στατιστικών. Έτσι, συστήματα καταγραφής θα τοποθετηθούν σε μεγάλες αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Κηφισίας, Αμαλίας, Ποσειδώνος, αλλά και σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις με υψηλή επικινδυνότητα. Όπως τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνος «Ιαβέρης» Μαρκουίζος: «Στόχος μας είναι η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών που προκαλούνται από τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Με την εγκατάσταση των 388 καμερών δεν στοχεύουμε στην επιβολή προστίμων, αλλά στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου».

Ο κ. Μαρκουίζος υπογράμμισε επίσης πως «είναι σίγουρο ότι αυτές οι συσκευές θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, θα ενισχύσουν την υπεύθυνη συμπεριφορά και θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας». Όπως εξήγησε, «οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα λήψης πέντε φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού». Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ώστε να μη φαίνονται οι επιβαίνοντες. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται με ασφαλή σύνδεση VPN σε κεντρικό υπολογιστή, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και πρόσβαση θα έχει αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία και θα προχωρά στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Η Περιφέρεια δεν θα εμπλέκεται στη διαδικασία επιβολής προστίμων, παραμένει αρμοδιότητα της Τροχαίας.

Η Αστυνομία, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων της, καταγράφει ήδη ανησυχητικά στοιχεία: μόνο τον Αύγουστο του 2025 εντοπίστηκαν 21.346 παραβάσεις, από τις οποίες 224 συνιστούν πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα. Σχετικά με παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη βεβαιώθηκαν 230 περιπτώσεις.

Η τοποθέτηση των «έξυπνων» καμερών, σύμφωνα με την Απογευματινή, θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Λεκανοπέδιο. Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς εκτιμά ότι με τον συνδυασμό πρόληψης, σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή αλλά και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα τεθούν οι βάσεις για ένα πιο ασφαλές και πολιτισμένο οδικό περιβάλλον στην Αττική.

Αναλυτικά, τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες:

Κέντρο Αθήνας:

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου: 6 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας: 8 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας: 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής: 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων: 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton»): 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας (Θων): 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου: 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων: 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου: 8 κάμερες



Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά): 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού: 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου: 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας: 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης: 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου: 4 κάμερες

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου: 3 κάμερες

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως: 2 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης: 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου – 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή: 2 κάμερες

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου: 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν: 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός: 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών: 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου: 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους: 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα: 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη: 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας: 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου: 2ας Μεραρχίας: 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού: 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας: 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω: 4 κάμερες

και σε δεκάδες ακόμη σημεία σε Νέα Σμύρνη. Καλλιθέα. Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι. Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο