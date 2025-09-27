Το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2013 οι εικόνες των μελών της Χρυσής Αυγής με χειροπέδες έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο αρχηγός της οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, και οι στενοί συνεργάτες του οδηγούνται από την Αντιτρομοκρατική στη ΓΑΔΑ. Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, η ηγεσία ενός κοινοβουλευτικού κόμματος κατηγορείται για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν η αρχή του τέλους για τον Λαϊκό Σύνδεσμο – Χρυσή Αυγή, που είχε μπει στη Βουλή το 2012 με 7% και 18 βουλευτές, αλλά πίσω από τον «πατριωτικό» μανδύα είχε στήσει έναν σκληρό μηχανισμό βίας και τρομοκρατίας.

Η σύλληψη ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της οργάνωσης. Το έγκλημα εκείνο ξεσκέπασε με τον πιο ωμό τρόπο τη δράση των ταγμάτων εφόδου καθώς είχαν προηγηθεί επιθέσεις όπως η δολοφονία του Πακιστανού μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα, οι επιθέσεις σε Αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα και οι ξυλοδαρμοί μελών του ΚΚΕ. Η κοινωνική κατακραυγή και οι μαζικές αντιδράσεις ανάγκασαν το κράτος να κινηθεί. Έτσι, στις 28 Σεπτεμβρίου, το άλλοτε «αντισυστημικό» κόμμα βρέθηκε στο εδώλιο.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και ολοκληρώθηκε πέντε χρόνια αργότερα, στις 7 Οκτωβρίου 2020, με την ιστορική ετυμηγορία: «Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση». Οι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παναγιώταρος, Παππάς και άλλα κορυφαία στελέχη κρίθηκαν ένοχοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Ποιοι βρίσκονται ακόμη στη φυλακή

Δώδεκα χρόνια μετά τις συλλήψεις και σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την καταδίκη, μόλις τρεις βρίσκονται ακόμη πίσω από τα κάγκελα:

Γιώργος Ρουπακιάς , ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης συν 14 χρόνια .

, ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, εκτίει ποινή . Ηλίας Κασιδιάρης , το άλλοτε «νούμερο δύο» της Χρυσής Αυγής, εκτίει ποινή 13 ετών και 6 μηνών . Από τη φυλακή προσπάθησε να ιδρύσει νέο κόμμα και συνεχίζει να επηρεάζει την ακροδεξιά σκηνή.

, το άλλοτε «νούμερο δύο» της Χρυσής Αυγής, εκτίει ποινή . Από τη φυλακή προσπάθησε να ιδρύσει νέο κόμμα και συνεχίζει να επηρεάζει την ακροδεξιά σκηνή. Γιάννης Λαγός, πρώην ευρωβουλευτής, καταδικασμένος σε 13 χρόνια και 8 μήνες. Συνελήφθη το 2021 στο Βέλγιο και εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Ποιοι έχουν αποφυλακιστεί

Νίκος Μιχαλολιάκος : ο ιδρυτής και αρχηγός της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε πρόσφατα για «σοβαρούς λόγους υγείας» με κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πιο χαρακτηριστική τη δημόσια αγανάκτηση της Μάγδας Φύσσα.

: ο ιδρυτής και αρχηγός της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε πρόσφατα για «σοβαρούς λόγους υγείας» με κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πιο χαρακτηριστική τη δημόσια αγανάκτηση της Μάγδας Φύσσα. Πρώην βουλευτές όπως οι Ηλίας Παναγιώταρος και Χρήστος Παππάς έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Παππάς μάλιστα είχε διαφύγει για μήνες μετά την καταδίκη του και συνελήφθη το 2021 κρυμμένος στο Ζωγράφου.

και έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Παππάς μάλιστα είχε διαφύγει για μήνες μετά την καταδίκη του και συνελήφθη το 2021 κρυμμένος στο Ζωγράφου. Αρκετά ακόμα μέλη της οργάνωσης έχουν αποφυλακιστεί, ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό που ξεκίνησε το 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τελική απόφαση αναμένεται το 2026.

Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες δίκες μεταπολεμικά στην Ευρώπη για πολιτική εγκληματική οργάνωση. Η κοινωνία παρακολούθησε και παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό, καθώς η Εισαγγελία έχει ζητήσει αυστηρότερες ποινές για τα ηγετικά στελέχη.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1538: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.

1864: Ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την Πρώτη Διεθνή.

1916 – Εθνικός διχασμός προ των πυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αφορμή υπήρξε η διχογνωμία τους για το αν η χώρα έπρεπε να συνταχθεί με τις δυνάμεις της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1964: Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοικτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει «πρόκληση προς το έθνος».

1974: Καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία.

2000: Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο «φτερωτός Έλληνας» τρέχει σε 20.09. Είναι ο μόνος λευκός από τους οκτώ των τελικών κι αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για άνδρα αθλητή στίβου από το 1912 όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φοράς. Την ίδια μέρα στη Δανία διεξάγεται δημοψήφισμα για την είσοδο της χώρας στην OΝΕ. Υπερισχύει το όχι με 53,1% έναντι 46,9% του ναι.

2013: Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός και άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

Γεννήσεις

551 π.Χ. – Κομφούκιος (Confucius), Κινέζος φιλόσοφος, πολιτικός στοχαστής και παιδαγωγός, θεμελιωτής μιας διδασκαλίας που επηρέασε βαθιά την κινεζική και παγκόσμια σκέψη. Γεννημένος στο κράτος Λου, υποστήριξε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αρετή, η ευσέβεια προς τους γονείς και ο σεβασμός στην ιεραρχία. Το έργο του κατέγραψαν οι μαθητές του στα Ανάλεκτα, που καθόρισαν για αιώνες την κινεζική ηθική και πολιτική ζωή. Ο Κομφουκιανισμός διαμόρφωσε την ανατολική φιλοσοφία και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για ζητήματα ηθικής, κοινωνίας και διακυβέρνησης.

1893 – Γιάννης Σκαρίμπας, Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, μια από τις πιο ιδιόρρυθμες μορφές των ελληνικών γραμμάτων. Γεννημένος στη Φωκίδα, εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το έργο του, συχνά ανατρεπτικό και πρωτοποριακό, συνδυάζει το σατιρικό με το λυρικό στοιχείο. Έγινε γνωστός με το μυθιστόρημα «Το θείο τραγί» (1933) και άφησε πίσω του ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα και ιστορικά δοκίμια. Με τη γλώσσα και το ύφος του αμφισβήτησε κατεστημένα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη νεοελληνική λογοτεχνία.

1924 – Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι (Marcello Mastroianni), Ιταλός ηθοποιός, εμβληματική φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Με την αριστοκρατική του γοητεία και την αβίαστη υποκριτική του παρουσία, συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Φεντερίκο Φελίνι, πρωταγωνιστώντας σε αριστουργήματα όπως «La Dolce Vita» (1960) και «8½» (1963). Ενσάρκωσε τον μοντέρνο, συχνά μελαγχολικό άνδρα, ισορροπώντας ανάμεσα στη γοητεία και την ειρωνεία. Υπήρξε τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ενώ το όνομά του ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου και παραμένει σύμβολο ανδρικής κομψότητας και καλλιτεχνικής ποιότητας.

1934 – Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot), Γαλλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του ’50 και του ’60. Με το εκρηκτικό ταμπεραμέντο και την ακαταμάχητη ομορφιά της, καθιερώθηκε διεθνώς μέσα από ταινίες όπως «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» (1956), που την ανέδειξε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Υπήρξε είδωλο της γυναικείας απελευθέρωσης και μούσα δημιουργών, ενώ επηρέασε τη μόδα και τον τρόπο ζωής μιας ολόκληρης εποχής. Από τη δεκαετία του ’70 αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο και αφοσιώθηκε στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, παραμένοντας μια εμβληματική φιγούρα της σύγχρονης γαλλικής κουλτούρας.

1945 – Μανώλης Ρασούλης, Έλληνας τραγουδοποιός, στιχουργός και δημοσιογράφος, με καθοριστική συμβολή στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του ’70. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Έγραψε στίχους που άφησαν εποχή, όπως «Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ», «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε», «Τρελή κι αδέσποτη» και «Όλα σε θυμίζουν». Παράλληλα υπήρξε ανήσυχο πνεύμα, με πολιτική και κοινωνική αρθρογραφία. Η ποίηση και το χιούμορ του σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι, ενώ η φωνή του παραμένει ζωντανή μέσα από τις αθάνατες δημιουργίες του.





1968 – Ναόμι Γουότς (Naomi Watts), Αγγλίδα ηθοποιός που διακρίθηκε για την ένταση και την ευαισθησία των ερμηνειών της. Αν και μεγάλωσε στην Αυστραλία, η καριέρα της απογειώθηκε στο Χόλιγουντ με την ταινία «Mulholland Drive» (2001) του Ντέιβιντ Λιντς. Έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από το θρίλερ «The Ring» (2002) και απέσπασε υποψηφιότητες για Όσκαρ με τις ερμηνείες της στο «21 Grams» (2003) και στο «The Impossible» (2012). Μεγάλο εύρος ρόλων, από ψυχολογικά δράματα έως εμπορικές παραγωγές, την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αξιόλογες και αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της.

Θάνατοι

1991 – Μάιλς Ντέιβις (Miles Davis), Αμερικανός τρομπετίστας, συνθέτης και μπάντλιντερ, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία της τζαζ. Γεννημένος το 1926, υπήρξε καινοτόμος που διαμόρφωσε ρεύματα όπως το bebop, το cool jazz, το hard bop, το modal jazz και το jazz fusion. Δίσκοι-σταθμοί όπως το Kind of Blue (1959) και το Bitches Brew (1970) θεωρούνται ορόσημα της παγκόσμιας μουσικής. Με το ιδιαίτερο ύφος του και την αίσθηση αυτοσχεδιασμού, επηρέασε γενιές μουσικών και άνοιξε νέους δρόμους στην τζαζ και πέρα από αυτήν. Ο θάνατός του το 1991 σήμανε το τέλος μιας εποχής, αφήνοντας πίσω μια ανεκτίμητη κληρονομιά.

2003 – Ελία Καζάν (Elia Kazan), Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, γεννημένος το 1909 στην Κωνσταντινούπολη από μικρασιατική οικογένεια που μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, με ταινίες όπως «Λεωφορείον ο Πόθος» (1951), «Το λιμάνι της αγωνίας» (1954) και «Ανατολικά της Εδέμ» (1955), που καθιέρωσαν ηθοποιούς όπως ο Μάρλον Μπράντο και ο Τζέιμς Ντιν. Συνίδρυσε το Actors Studio, εισάγοντας νέες μεθόδους υποκριτικής. Αν και αμφιλεγόμενος για τη στάση του στην εποχή του Μακαρθισμού, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια κινηματογραφία.

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Αλκίσων

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας