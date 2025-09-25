Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Κηφισό καθώς από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 25/9 η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην Αθηνών – Λαμίας και στην Αθηνών – Κορίνθου ενώ την ίδια στιγμή με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα για ακόμη μία μέρα στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα, σύμφωνα με την Τροχαία, σημειώνεται στην Κηφισίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Μεσογείων.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.