Η SKY express, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση, παρέχοντας και φέτος έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της χώρας. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών προς τους τόπους τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων τους, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο τους.

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, περισσότεροι από 3400 εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν με τη SKY express σε κάθε γωνιά της Ελλάδας προς τον τόπο τοποθέτησής τους, πραγματοποιώντας συνολικά περίπου 10.000 ταξίδια. Η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη SKY express, η οποία αγκαλιάζει και φέτος τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να στέκεται αρωγός στους εκπαιδευτικούς της χώρας και να στηρίζει ουσιαστικά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 30% για τα αεροπορικά εισιτήρια των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το δίκτυο εσωτερικού, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων.

Παράλληλα, στέκεται σταθερός αρωγός και δίπλα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026, παρέχοντας έκπτωση 30% για τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο ανάληψης υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της νέας γενιάς.

Η SKY express ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Παιδείας για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή συνεργασία, καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση μίας τόσο ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς.

Η Υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών μας, δεν αποτελεί μόνο ηθικό χρέος, αλλά και αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση της νέας γενιάς. Η πρωτοβουλία της SKY express να προσφέρει έκπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια, για τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να μετακινηθούν για να αναλάβουν υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποτελεί μια ουσιαστική πράξη ευγνωμοσύνης και προσφοράς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία για αυτή την σημαντική συμβολή, στην ενίσχυση και στη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου».

Ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express δήλωσε: «Η στήριξη της εκπαίδευσης δεν είναι για εμάς μια περιστασιακή δράση, αλλά μία σταθερή δέσμευση. Συνεχίζουμε και φέτος να στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας το έργο και την αποστολή τους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί η επένδυση στη γνώση είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας μας».