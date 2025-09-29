Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Κυριάκος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής γεννήθηκε στην Κόρινθο το 5ο αιώνα από ευσεβείς γονείς, τον ιερέα Ιωάννη και τη πρεσβυτέρα Ευδοξία. Αφιερώθηκε από παιδί στη χριστιανική ζωή, χειροθετήθηκε αναγνώστης από τον θείο του, Επίσκοπο Πέτρο, και σε ηλικία δεκαοκτώ ετών εγκατέλειψε την πατρική εστία, αναχωρώντας για τα Ιεροσόλυμα με πόθο για τον μοναχικό ασκητικό βίο. Εκεί συνδέθηκε πνευματικά με τον Μέγα Ευθύμιο και τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, κοντά στους οποίους μαθήτευσε και ησκήτεψε, γινόμενος υπόδειγμα μοναχού. Αφού κοιμήθηκαν οι πνευματικοί του πατέρες, επέστρεψε στη Λαύρα του Ευθυμίου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.

Ο Κυριακός πέρασε δεκαετίες ταξιδεύοντας ανάμεσα σε λαύρες και σκήτες: στη Φαρά, στη Σουκά, στη Νατουφά και σε άλλες έρημους, ζώντας με αυστηρή άσκηση, νηστεία, προσευχή, απλότητα και μεγάλη πραότητα απέναντι στους συμμοναστές του. Θεωρούταν θαυματουργός, θεραπευτής, διορατικός και προορατικός, ενώ χάρις στο ασκητικό του φρόνημα είχε ζώα ως συντροφιά και βοηθούς στην έρημο, παραμένοντας μέχρι τέλους άνθρωπος ευγένειας και φωτεινής αγιοσύνης. Σε ηλικία 107 ετών κοιμήθηκε εν ειρήνη, χωρίς να έχει χάσει καμία από τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις, αφήνοντας παράδειγμα υπομονής, πραότητας και πνευματικής αυτοθυσίας για τους μεταγενέστερους μοναχούς και χριστιανούς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ακούστε το Απολυτίκιον