Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου

Οσία Ευφροσύνη Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου

Η Οσία Ευφροσύνη, θυγατέρα του Παφνουτίου του Αιγυπτίου, έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Ήταν μοναχοκόρη και μεγάλωσε σε οικογένεια ευσεβών και πλούσιων γονέων, όμως σε ηλικία δώδεκα ετών έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε αφάνταστα στην ανατροφή και προστασία της. Όταν έφτασε δεκαοχτώ ετών, ο Παφνούτιος επιδίωξε να τη νυμφεύσει με νέο εξέχουσας κοινωνικής τάξης, όμως η Ευφροσύνη είχε ήδη βαθύ πόθο για τον μοναχικό βίο και την ολοκληρωτική αφιέρωση στον Θεό.

Απορρίπτοντας το κοσμικό σχέδιο, διαμοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι και, μεταμφιεσμένη ανδρικά με το όνομα Σμάραγδος, κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι, όπου έγινε αμέσως δεκτή λόγω της φαινομενικής της ανδρικής ταυτότητας. Για τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια έζησε ανάμεσα στους μοναχούς, ασκώντας υπέρμετρη νηστεία, σκληραγωγία και αφάνεια, χωρίς ποτέ κανείς να υποψιαστεί την αληθινή της ταυτότητα. Στο τέλος της ζωής της, και ενώ ο ίδιος ο πατέρας της είχε πλέον μονάσει στο ίδιο κοινόβιο χωρίς να τη γνωρίζει, του αποκάλυψε την αλήθεια λίγο πριν κοιμηθεί, αποκαλώντας τον «πάτερ», κι έτσι παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά στον Θεό, αφήνοντας ως παρακαταθήκη το παράδειγμα άκρας ταπείνωσης, εγκράτειας και ηρωικής υπέρβασης κάθε κοινωνικής σύμβασης και πειρασμού. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 25 Σεπτεμβρίου και την προβάλλει ως υπόδειγμα ουράνιας φρόνησης και αφοσίωσης στη θεία κλήση και στην αγιότητα.

