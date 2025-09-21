Σοβαρή βλάβη σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Γαληνού, όπου από το σημείο εκτοξευόταν τεράστιος πίδακας νερού.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα κάτοικοι, φαίνεται το «συντριβάνι» να φτάνει σε ύψος που ξεπερνούσε τον δεύτερο όροφο διπλανής πολυκατοικίας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στη Βούλα, όταν επίσης υπήρξε θραύση αγωγού και το νερό σχημάτιζε μεγάλο «συντριβάνι», ταλαιπωρώντας τους κατοίκους για ώρες, ενώ αυτοκίνητο έπεσε μέσα στην τρύπα που είχε δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο.