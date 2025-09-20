Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όταν ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της πτώσης, οι αντιδράσεις πανικού των περαστικών και τουριστών, καθώς και η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ.

Από την πτώση τραυματίστηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Η μία γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ ο άνδρας υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη. Ζημιές υπέστη και ένα σταθμευμένο όχημα.

Ο δήμος Αθηναίων αποδίδει την πτώση του δέντρου στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην πρωτεύουσα, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί και δεν είχε παρουσιάσει προβλήματα.

Ωστόσο, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο αναφέρουν ότι η κατάστασή του ήταν εμφανώς κακή εδώ και καιρό, εκφράζοντας απορία για το πώς δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως ο κίνδυνος.

«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί»

Από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα τρία δέντρα που έπεσαν. Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, αναφέρει:

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».