Άλλη μια περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκου καταγράφηκε στην Αθήνα, με τον 15χρονο να έχει δώσει το τελευταίο του στίγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει missing alert κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Πρόκειται για τον αφγανικής καταγωγής, Αράς Σεκαντάρι, βάρος 80 κιλά με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο σορτς και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.