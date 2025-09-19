Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα μάλιστα με την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του θα συζητήσουν μια σειρά από συμφωνίες στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα F-16 αλλά και F-35, δηλώνοντας μάλιστα την αισιοδοξία του πως το θέμα θα κλείσει θετικά.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Δουλεύουμε πάνω σε μια μεγάλη Εμπορική και Στρατιωτική συμφωνία με τον πρόεδρο που περιλαμβάνει μεγάλες αγορές αεροσκαφών Boeing, μεγάλη συμφωνία για τα F-16 και συνέχιση των συζητήσεων για τα F-35, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα καταλήξουν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα πάρα πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου».