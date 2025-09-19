Ενταση επικράτησε χθες βράδυ στο πλοίο «Knossos Palace» της MINOAN LINES, όταν δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, λόγω έκτακτου απαγορευτικού.

Το πλοίο απέπλευσε στις 21:00 από τον Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο και ενδιάμεση στάση στη Μήλο. Όμως, γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε από την ΕΜΥ Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων με αποτέλεσμα ο κατάπλους στη Μήλο να θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των 900 επιβατών. Έτσι, το πλοίο συνέχισε απευθείας για Ηράκλειο.

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται. Παράλληλα, η MINOAN LINES με επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τους διέθεσε σνακ, ποτά και πρωινό, ενώ εξασφάλισε καμπίνες μέχρι το απόγευμα για τα 175 άτομα που είχαν προορισμό τη Μήλο. Η προώθησή τους θα γίνει με το επόμενο δρομολόγιο.

Την ίδια ώρα, ένας ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα ο πλοίαρχος να θέσει τις μηχανές σε «πάσα δύναμη». Το πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο στις 04:45, μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ώστε το παιδί να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Το Λιμενικό Σώμα με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε το περιστατικό και τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών, ενώ η MINOAN LINES στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών, σεβόμενη τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.