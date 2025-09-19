Στο φως της δημοσιότητας έρχεται η αιτιολόγηση της οικογένειας στις Αρχές για το αίτημα που κατέθεσε στις 4 Αυγούστου για ακούσια εξέταση του Γιώργου Μαζωνάκη που τελικώς κατέληξε στον επίσης ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Στην αναφορά της οικογένειας στις Αρχές, όπως αυτή καταγράφεται από τον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» γίνεται λόγος για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης, η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Η οικογένεια φέρεται συγκεκριμένα να αναφέρει: «Ο ίδιος κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης, αλλά και χρήση ηρεμιστικών ναρκωτικών χαπιών και αλκοόλ, δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο για τη ζωή του. Εκφράζει παραληρηματικές ιδέες ότι τον παρακολουθούν, τον απειλούν και συνωμοτούν άπαντες εναντίον του

Δυσκολεύεται να δουλέψει και ακυρώνει τις εμφανίσεις του. Κατά περιόδους γίνεται επιθετικός και παθαίνει κρίσεις με ταχύπνοια και ξεριζώνει τα μαλλιά του.

Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από έντονη καχυποψία, κοινωνική απόσυρση, λεκτική επιθετικότητα και πλήρη άρνηση κάθε είδους ιατρικής βοήθειας. Οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της όποιας δραστηριοποίησής του, είναι αλλόκοτες, επιθετικές και επικίνδυνες Όλοι οι στενοί συνεργάτες του έχουν δεχθεί άκρως επιθετικές συμπεριφορές».