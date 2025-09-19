Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «The Voice», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να δίνει κανονικά το «παρών» στην κριτική επιτροπή του δημοφιλούς μουσικού σόου.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, καταθέτοντας μήνυση κατά της οικογένειάς του για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, για οικονομικές διαφορές, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του.

Παρά τις έντονες προσωπικές και δικαστικές του εκκρεμότητες, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει να προχωρά ακάθεκτος τα επαγγελματικά του σχέδια. Σύμφωνα με το TLIFE, το μεσημέρι της Πέμπτης έφτασε στα studio των γυρισμάτων συνοδευόμενος από στενή συνεργάτιδά του και μπήκε κανονικά στο πλατό, δείχνοντας απόλυτο επαγγελματισμό και αφήνοντας στην άκρη τις οικογενειακές διαμάχες.