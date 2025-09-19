Ο Αμπέλ Φερέιρα, ο Πορτογάλος πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, από τον οποίο πήρε μεταγραφή τον Δεκέμβριο του 2020 για την Παλμέϊρας, στην οποία τα κατέκτησε όλα, είναι ένας από τους δυο μεγάλους στόχους του Γιάννη Αλαφούζου. Ωστόσο είναι δύσκολη περίπτωση, αν και ο ιδιοκτήτης των Πράσινων είναι αποφασισμένος.

Τι χρειάζεται για να έρθει στον Παναθηναϊκό, τι ισχύει με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ και γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να πει το «ναι» στο Τριφύλλι, μέχρι πότε θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χρήστος Κόντης και οι επόμενες κινήσεις μετά τον προπονητή. Προχωρούν οι συζητήσεις για δύο ακόμα προσθήκες!