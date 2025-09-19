Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε μία μητέρα τριών παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών, καθώς ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της και εκείνη αδιαφόρησε, με αποτέλεσμα να πεθάνουν τα δύο παιδάκια.

Σύμφωνα με το Toofab, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου στο Sydenham στην Αυστραλία, όταν η 26χρονη Shania Lee βγήκε μαζί με τον σύντροφό της Matthew Mcauliffe.

Το ζευγάρι έμενε στο ίδιο σπίτι με τα παιδιά της γυναίκας που έχει αποκτήσει από διαφορετικούς άνδρες και με βάση την κατάθεσή του, βγήκε έξω για να αγοράσουν ένα ανταλλακτικό για το αυτοκίνητο.

Δύο λεπτά μετά την έξοδό τους, πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το υπνοδωμάτιο τους, με τη μητέρα να βλέπει τα πάντα στο κινητό της, καθώς είχε εφαρμογή που συνδεόταν με τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της. Εντούτοις δεν κάλεσε βοήθεια και σύμφωνα με τον σύντροφο της, αναφώνησε: «Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα».

Τρία λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς γείτονες ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν αναίσθητα τα τρία παιδιά, εκ των οποίων τα δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ξεκίνησε να αναζητά τη μητέρα και παρά τις κλήσεις δεν την βρήκε στο τηλέφωνο, με την 26χρονη να επιστρέφει στο σπίτι και να πετυχαίνει τους αστυνομικούς στην είσοδο. «Όλα καλά; Έγινε κάτι;», τους ρώτησε, υποστηρίζοντας ότι δεν ήξερε τίποτα.

Στη συνέχεια, τηλεφώνησε σε έναν από τους πατέρες των παιδιών της και είπε ότι έγινε κάτι σοβαρό, αναφέροντας ότι «θα τον πάρει ξανά σε λίγο» για περαιτέρω ενημέρωση. Ωστόσο, δεν τηλεφώνησε ποτέ και μιλώντας στις αρχές ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για τη φωτιά στο σπίτι της.

Οι έρευνες όμως, αποκάλυψαν ότι έλεγε ψέματα και συνειδητά αδιαφόρησε, με τον σύντροφό της να την «αδειάζει» και να την κατηγορεί μέχρι και για διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία πιστεύει ότι η φωτιά ξέσπασε από ένα εύφλεκτο υλικό σε ρούχα στο υπνοδωμάτιο, αλλά ακόμη δεν μπορεί να εξακριβώσει την αιτία της πυρκαγιάς. Έρευνα σε ηλεκτρονικές συσκευές και στον υπόλοιπο χώρο δεν έδειξε κάτι ύποπτο, ενώ υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την αδιαφορία της μητέρας.

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να μας απασχολεί όλους μας… Θα έχουμε εξελίξεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.