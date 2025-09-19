Δύσκολη είναι η νύχτα στο Μενίδι με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη με τις φλόγες για να περιορίσει τη φωτιά που τώρα καίει εργοστάσιο παραγωγής παπουτσιών, ώστε να μην επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη δύο εργοστάσια.

Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής παπουτσιών, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, επειδή υπάρχει άφθονη εύφλεκτη ύλη.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να μην επεκταθεί στις κοντινές επιχειρήσεις η φωτιά, με αποτέλεσμα να επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα.

Επίσης, νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας για τη φωτιά στη βιομηχανική εγκατάσταση.

Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά εξαιτίας επικίνδυνων καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.

Σημειώνεται, ότι λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.