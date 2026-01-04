Το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026 διεξάγεται η 13η και τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου στην Greek Basketball League, με τον Ολυμπιακό να θέλει να στεφθεί «πρωταθλητής χειμώνα» με νίκη επί του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το τζάμπολ του αγώνα Άρης-Ολυμπιακός έχει οριστεί στις 13:00 την Κυριακή (4/1), στο Nick Galis Hall. Ο Ολυμπιακός μετρά 11 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ ο Άρης θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 5-6.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη θα έχει ξεχωριστή αξία για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς με αυτό θα μπει στη 10άδα των ξένων παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Ο Σέρβος σέντερ θα φτάσει τα 170 και θα ξεπεράσει τον Μίλαν Μιλόσεβιτς, που έπαιξε σε ΑΕΚ, Προμηθέα, Λαύριο και Άρη. Με αυτήν την εμφάνισή του μάλιστα, ο Μιλουτίνοφ θα ξεπεράσει τον Γιώργο Σιγάλα και θα γίνει ο 11ος σε συμμετοχές στον Ολυμπιακό.

Πριν δύο εβδομάδες, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά. Μέσα από αυτήν την αγωνιστική θα γίνει ο 8ος σε αγώνες προπονητής στην ιστορία του Πρωταθλήματος, αφού θα κοουτσάρει για 386η φορά και θα ξεπεράσει τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου.

Ο Στέλιος Πουλιανίτης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα γίνει μέσα από το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό ο 100ός παίκτης στην ιστορία της GBL που θα φτάσει τις 250 συμμετοχές στην κατηγορία.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακολουθεί στο -1 τον Ολυμπιακό στον βαθμολογικό πίνακα, λόγω της ήττας του από τους «ερυθρόλευκους» στον 1ο γύρο, αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στο T-Center, στις 16:00 την Κυριακή (4/1). Ο Εργκίν Αταμάν «σκαρφαλώνει» στις λίστες των προπονητών του Παναθηναϊκού και το τελευταίο ματς του πρώτου γύρου θα είναι το 76ο που θα κάνει στον πάγκο του. Με αυτό θα «πιάσει» τον Τσάβι Πασκουάλ στη 2η θέση της «πράσινης» λίστας στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Στον άλλο αγώνα της Κυριακής (4/1), στις 13:00, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται το Μαρούσι. Οι Ροδίτες θα έχουν όρθιο στον πάγκο τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος επέστρεψε για μια τρίτη θητεία. Η σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ, με πακέτο 250 γραμμαρίων χασίς, έχει προκαλέσει σοκ στην ομάδα της Ρόδου, με τον Αμερικανό να έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το Μαρούσι θα παρουσιαστεί με νέο πρόσωπο τον Γιάννη Κουζέλογλου στο «5», καθώς τον απέκτησε υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Ο Κολοσσός και το Μαρούσι έχουν ρεκόρ 2-9, βρίσκονται μία νίκη πάνω από τον ουραγό Πανιώνιο που όμως έχει έναν περισσότερο αγώνα και η υπόθεση νίκη είναι υψίστης σημασίας και για τις δύο ομάδες.