Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική για δραπέτη, καθώς επιτέθηκε και μαχαίρωσε μια νεαρή κοπέλα για να τη ληστέψει.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, όλα έγιναν γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν ο δράστης εισέβαλε σε ενοικιαζόμενη κατοικία όπου βρισκόταν η νεαρή γυναίκα. Χωρίς δισταγμό, τη μαχαίρωσε και στη συνέχεια της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο άνδρας τράπηκε αμέσως σε φυγή, ενώ η 25χρονη, ουκρανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η κατάστασή της έχει κινητοποιήσει τις αρχές, καθώς η επίθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι πρώτες έρευνες της Αστυνομίας δείχνουν ότι ο δράστης είναι ο 27χρονος Αλβανός δραπέτης που απέδρασε μόλις χθες από τις φυλακές Κασσάνδρας. Η νεαρή κοπέλα μάλιστα τον αναγνώρισε από φωτογραφία που της έδειξαν οι αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος κρατούμενος είχε δραπετεύσει στις 11 το πρωί της Πέμπτης, την ώρα που συμμετείχε σε εξωτερικές εργασίες κοντά στο σωφρονιστικό κατάστημα. Είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.