Επιστήμονες της εταιρείας Colossal Biosciences υποστήριξαν πως βρίσκονται κοντά στην αναβίωση του Ντόντο, ενός πτηνού που εξαφανίστηκε πριν από 300 χρόνια.

Το πτηνό εντοπιζόταν στον Μαυρίκιο και εξαφανίστηκε τον 17ο αιώνα, εξαιτίας της ανθρώπινης παρουσίας, όταν το μέρος αποικήθηκε από Ευρωπαίους. Έρευνες δείχνουν ότι κυνηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό, όχι επειδή είχε ωραίο κρέας (περιγράφεται άγευστο και σκληρό), αλλά επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση για τις προμήθειες των ναυτών, καθώς η περιοχή χρησίμευε ως ναυτικός κόμβος σε μια εποχή που η τροφοδοσία ήταν δύσκολη.

Επίσης, τα ζώα που έφεραν μαζί τους οι Ευρωπαίοι άποικοι συμπεριλαμβανομένων σκύλων, αλλά και χοίρων, γάτων, αρουραίων, δεν υπήρχαν στο νησί και με ευκολία λεηλάτησαν τις φωλιές των Ντόντο, ενώ οι άνθρωποι κατέστρεψαν τα δάση, όπου ζούσαν τα πουλιά.

Έτσι, μαγνητίζει για χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς είναι ένα από τα πρώτα γνωστά είδη που εξαφανίζονται λόγω του ανθρώπου. Για χρόνια έχουν γίνει απόπειρες αναβίωσης του και τώρα η Colossal Biosciences υπόσχεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Δημοσίευμα του Interesting Engineering έγραψε ότι οι επιστήμονες καλλιέργησαν για πρώτη φορά αρχέγονα κύτταρα περιστεριών Νικομπάρ -είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του Ντόντο-, τα οποία θα εμφυτεύσουν σε ειδικά γονιδιακά τροποποιημένα κοτόπουλα. Στόχος είναι τα συγκεκριμένα πτηνά να αναπαράγονται συνεχώς μεταξύ τους και μέσω των κατάλληλων γονιδιακών παρεμβάσεων να προκύψει ένας απόγονος που γενετικά θα είναι κοντά στο Ντόντο, αλλά και εμφανισιακά.

Ο Ben Lamm, διευθύνων σύμβουλος της Colossal, δήλωσε πως «σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι είναι ακόμα πέντε έως επτά χρόνια μακριά, αλλά όχι 20 χρόνια μακριά».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η εταιρεία που αναβίωσε πρόσφατα και τους ανταρόλυκους από το Game of Thrones έχει αντιμετωπίσει σφοδρή κριτική για τις ενέργειες της, καθώς κατηγορείται ότι θα διαταράξει τη φυσική ισορροπία.

Η Colossal Biosciences υποστηρίζει πως αναπτύσσει πιστά αντίγραφα εξαφανισμένων ειδών, ενώ έχει σχέδια να δημιουργήσει μαμούθ, την τίγρη της Τασμανίας και άλλα ζώα που έχουν εξαφανιστεί εδώ και αρκετό καιρό.