Μια μακάβρια εικόνα αντίκρισαν εργαζόμενοι σε αεροδρόμιο στη Φλόριντα όταν έλεγξαν τις επισκευές ενός ταξιδιώτη, καθώς βρήκαν ότι κουβαλούσε έναν τεμαχισμένο ανθρώπινο σκελετό, με τα κόκαλα να είναι τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο.

Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες από τη μακάβρια ανακάλυψη και στη συνέχεια κατέστρεψε τα λείψανα, γιατί αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, κράτησε δείγμα τους και πραγματοποιεί έρευνες, ώστε να ταυτοποποιήσει τον νεκρό.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ταξιδιώτης παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε τον σκελετό σε τελετουργίες μαγείας και ότι χρησιμοποιούσε τα κόκαλα ως πούρα για να καπνίζει.

Μάλιστα, κατά την ανάκριση αποκαλούσε «λατρευτικά εργαλεία» και «τσιγάρα» τα λείψανα που κουβαλούσε μαζί του.

Με βάση το δημοσίευμα, δεν είναι η πρώτη παράξενη ανακάλυψη που γίνεται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Παραδείγματος χάριν, το 2023 ένας επιβάτης είχε κρύψει στις αποσκευές του έναν ζωντανό πύθωνα τεσσάρων μέτρων, πιστεύοντας ότι θα περνούσε απαρατήρητος τον έλεγχο.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τον σκελετό που κουβαλούσε ο ταξιδιώτης. Προσοχή, σκληρές εικόνες: