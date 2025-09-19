Το πολυτελές δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσημης επίσκεψης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, σημαδεύτηκε από έναν έντονο καβγά στο παρασκήνι.

Στο εντυπωσιακό γεύμα φιλοξένησε τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια ο βασιλιάς Κάρολος, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, παρουσία δεκάδων κορυφαίων επιχειρηματιών και διπλωματών από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ενώ οι 160 επίτιμοι καλεσμένοι απολάμβαναν το τριών πιάτων δείπνο στην αριστοκρατική αίθουσα του κάστρου, η ατμόσφαιρα στην κουζίνα γινόταν εκρηκτική. Πηγές ανέφεραν ότι μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εισέβαλαν στην κουζίνα για να επιβλέπουν την προετοιμασία από τους βασιλικούς σεφ και μάλιστα δοκίμαζαν το φαγητό, κάτι που θεωρήθηκε ενοχλητικό, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι καλεσμένοι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, ωστόσο στην κουζίνα η ένταση κλιμακώθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση με υψωμένους τόνους ανάμεσα στους Αμερικανούς πράκτορες και το προσωπικό, πριν τελικά τα πνεύματα ηρεμήσουν.

Τι περιλάμβανε το μενού στο βασιλικό δείπνο για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μενού, γραμμένο στα γαλλικά, περιλάμβανε πανακότα από κάρδαμο Χάμπσαϊρ με μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα ορτυκιού ως πρώτο πιάτο, κοτόπουλο Νόρφολκ με κολοκυθάκια και σάλτσα με θυμάρι για κυρίως, και παγωτό βανίλια με σορμπέ βατόμουρο Κεντ και βραστά δαμάσκηνα για επιδόρπιο. Συνοδευόταν από εκλεκτά κρασιά, σαμπάνιες και σπάνια ποτά, ανάμεσά τους και ένα πόρτο του 1945 προς τιμήν του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

Παρότι είναι γνωστό ότι ο Τραμπ απέχει από το αλκοόλ, οι υπόλοιποι καλεσμένοι απόλαυσαν και ένα ειδικό κοκτέιλ που δημιουργήθηκε για την περίσταση, το «Transatlantic whisky sour».

Στην κεντρική θέση του 47 μέτρων τραπεζιού κάθισε ο βασιλιάς Κάρολος δίπλα στον Τραμπ, ο οποίος είχε και τη συντροφιά της πριγκίπισσας της Ουαλίας, την οποία μάλιστα επαίνεσε αρκετές φορές. Απέναντι, η Μελάνια βρισκόταν ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Οι κάμερες έδειχναν μια φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο πλευρών – χωρίς κανείς από τους καλεσμένους να γνωρίζει τι συνέβαινε στο παρασκήνιο.